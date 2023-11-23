Британський музей визнав давньоримського імператора трансгендерною жінкою

Музей Північного Гартфордширу у Великій Британії відтепер застосовуватиме займенники «вона» та «її» щодо давньоримського імператора Елагабала.

Про це пише ВВС.

За допомогою давніх текстів фахівці дійшли висновку, що імператор Елагабал насправді був трансгендерною жінкою. У текстах цитують Елагабала: «Не називайте мене Господом, бо я леді».

Окрім того, сучасник Елагабала Кассій Діон писав у своїх історичних хроніках, що імператор був одружений пʼять разів: чотири рази з жінками й один раз — із чоловіком. В останньому шлюбі з чоловіком, як пише Діон, імператор «називав себе дружиною, коханкою і королевою».

Дискусії науковців щодо гендерної ідентичності Елагабала тривають давно. Професор античності в Кембриджі Шушма Малік зазначив, що прямих доказів, ким себе усвідомлював Елагабал, не збереглося. А історіографи, за якими вивчали життя імператора, вороже ставилися до нього — їхні описи не можна сприймати за істину.

«Те, що Елагабал носив макіяж, перуки та видаляв волосся на тілі, могли написати, щоб підірвати репутацію імператора», — каже науковець.