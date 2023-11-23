Британський музей визнав давньоримського імператора трансгендерною жінкою

Музей Північного Гартфордширу у Великій Британії відтепер застосовуватиме займенники «вона» та «її» щодо давньоримського імператора Елагабала.
Про це пише ВВС.
За допомогою давніх текстів фахівці дійшли висновку, що імператор Елагабал насправді був трансгендерною жінкою. У текстах цитують Елагабала: «Не називайте мене Господом, бо я леді».
Окрім того, сучасник Елагабала Кассій Діон писав у своїх історичних хроніках, що імператор був одружений пʼять разів: чотири рази з жінками й один раз — із чоловіком. В останньому шлюбі з чоловіком, як пише Діон, імператор «називав себе дружиною, коханкою і королевою».
Дискусії науковців щодо гендерної ідентичності Елагабала тривають давно. Професор античності в Кембриджі Шушма Малік зазначив, що прямих доказів, ким себе усвідомлював Елагабал, не збереглося. А історіографи, за якими вивчали життя імператора, вороже ставилися до нього — їхні описи не можна сприймати за істину.
«Те, що Елагабал носив макіяж, перуки та видаляв волосся на тілі, могли написати, щоб підірвати репутацію імператора», — каже науковець.
- Марк Аврелій Антонін Геліогабал, більш відомий як Елагабал, правив Римською імперією лише чотири роки — з 218 року до свого вбивства у 222 році. На момент смерті йому було 18 років. Історики вважають його суперечливою особою, а сучасники говорили про нього як про сексуально розбещеного.