У Раду подали альтернативний законопроєкт про обіг віртуальних активів. Що він пропонує

У парламенті зареєстрували законопроєкт № 10225-1 про обіг віртуальних активів в Україні. Це альтернативна пропозиція до законопроєкту 10225, який внесли до Ради 7 листопада.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Закон допоможе створити сприятливі умови для розвитку криптоіндустрії, збільшити надходження до бюджету та підвищити інвестиційну привабливість України», — вважає Федоров.

Що пропонує законопроєкт:

визначає правовий статус віртуальних активів;

класифікує цифрові активи та послуги у цій сфері, які адаптуються до європейських стандартів регулювання криптоактивів (МiСА);

створить інноваційну зону, у якій упродовж трьох років можна працювати без попередньої авторизації;

адаптує рекомендації FATF щодо фінмоніторингу ринку криптоактивів.

Документ передбачає сплату 5% податку на доходи фізичних осіб впродовж перших трьох років, за ставкою 9% – впродовж наступних пʼяти років, після восьми років застосовується загальна ставка податку у розмірі 18%.

З Дія.City можна вибирати між 18% податку на прибуток або 9% податку на виведений капітал.

А що пропонує законопроєкт від НКЦПФР

Законопроєкт розроблений Нацкомісією з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) серед іншого, пропонує оподатковувати прибуток від діяльності на крипторинку за ставкою 18% і військовим збором у розмірі 1,5%. Цей документ викликав критику з боку спільноти, яка вважає ставки зависокими.

Ринок віртуальних активів

У березні 2022 року Володимир Зеленський підписав закон «Про віртуальні активи», який дав «зелене світло» на запуск в Україні легального ринку віртуальних активів та виведення операції з криптовалютами з тіні. Цей закон — базовий, тобто визначає статус криптоактивів та дозволяє операції з ними. Щоб ринок запрацював повноцінно, потрібні зміни до Податкового кодексу України, які остаточно врегулюють питання оподаткування операцій з віртуальними активами. Ухвалення цих змін є обов’язковою умовою для повноцінного запуску ринку віртуальних активів. Спочатку його планували прийняти до кінця 2022 року, але через війну та валютних обмежень НБУ, які фактично заблокували всі операції з криптовалютами, процес дещо затягнувся.