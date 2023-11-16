Росіяни придбали в Китаю сотні вантажівок і тисячі підшипників ― для війни. Огляд матеріалів іноземних медіа 15 листопада

Китай не надає росії зброї, проте без його підтримки окупанти навряд змогли б витримати натиск українських військ, пишуть в Atlantic Council Маркус Гарлаускас і Емма Вергес із аналітичного центру Indo-Pacific Security Initiative та Йозеф Вебстер із «Глобального енергетичного центру». Так, офіційно КНР дозволяла експорт до росії лише не заборонених санкціями товарів ― але точно відомо, що росіяни використовували їх у війні. Наприклад, починаючи з вересня 2022 року й до кінця минулої весни експорт екскаваторів з Китаю до росії виріс утричі. Сезон будівельних робіт у росії триває з весни по жовтень, тож взимку таку техніку зазвичай купують рідко. Попит був повʼязаний із будівництвом так званої лінії Суровікіна ― комплексу захисних споруд, що допомагають росіянам закріпитися на окупованих територіях.

У майже вісім разів проти довоєнного 2021 року виріс попит росіян на китайські вантажівки. Зокрема, саме вантажівками доставляють значну частину як військових вантажів, так і будматеріалів чи продовольства на тимчасово окуповані території.

Інша позиція китайських товарів, експорт якої до росії різко зріс, ― це кулькові підшипники. Щодо самої росії, ідеться про ріст у чотири рази. Проте, наприклад, Киргизстан після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ввіз у 30 разів більше кулькових підшипників, ніж у 2021 році. Очевидно, потім цей товар ― а підшипники активно використовуються у виробництві танків ― надходив до росії, пишуть автори звіту. І зараз росіяни можуть виготовляти 200 танків на рік ― удвічі більше, ніж до повномасштабної війни. Також значно виріс експорт до росії китайських електронних компонентів, зокрема інтегрованих мікросхем.

Боротися з цим за допомоги економічних санкцій складно ― зрештою, ці товари мають і гуманітарну функцію. Тож доля подібних поставок залежить лише від Пекіну: керівництво Китаю легко може обмежити потік цих товарів. Якщо схоче.

Про те, як українська енергетична система готується до можливих російських обстрілів у холодний період, розповідає ― із мультимедійними вставками й численними ілюстраціями ― німецьке видання Der Spiegel. За даними видання, деякі особливо важливі підстанції захищають навіть установки Patriot, а на будівництво захисних споруд на їхній території державний оператор енергомереж «Укренерго» використав 200 тисяч тонн піску і 300 тисяч тонн цементу.

Торік росіянам на короткий час вдалося вивести з ладу 45% розподільчих потужностей української енергомережі та половину генеруючих. Повне відновлення обʼєктів триватиме щонайменше сім років. Поки держава-агресор не пошкодила більше потужностей, система задовольняє попит споживачів. Однак якщо температура впаде нижче за -10 °С, найімовірніше, почнуться відключення. Утім, наразі ідеться про кілька годин на добу.

Небезпека з боку росії підштовхнула енергетичні компанії розвивати зелену енергетику. «Одна російська ракета може знищити ТЕЦ, яка генерує 300 мегават енергії, але вона не знищить 50 вітряків такої ж потужності», ― заявили виданню в ДТЕК.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]