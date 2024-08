The national team of Ukraine announced the squad for the 2024 Summer Paralympics

The Ukrainian national team formed the final list of athletes for the 2024 Paralympic Games, which will be held in Paris from August 28 to August 8. 140 athletes from Ukraine will compete in 17 sports.

This was reported by the National Paralympic Committee, reports Suspilne Sport.

Ukraine will have the most athletes at the Paralympics in swimming, athletics and sitting volleyball — 37, 28 and 12 athletes, respectively.

The smallest number of Ukrainian Paralympians will compete in para-taekwondo and para-triathlon — 1 athlete in each sport.

The composition of the national team of Ukraine at the 2024 Paralympics by sports

Parabadminton — Oksana Kozyna, Oleksandr Chyrkov.

Boccia — Artem Kolinko, Natalia Kononenko.

Pair academic rowing — Anna Aisanova, Daria Kotyk, Yaroslav Koyuda, Roman Polyanskyi, Stanislav Samoliuk, Anna Sheremet.

Paracycling — Pavlo Bal, Yehor Dementiev.

Sitting volleyball — Anatoliy Andrusenko, Denis Bitchenko, Ruslan Horyakin, Oleksandr Drapak, Yuriy Kovalchuk, Yevhen Korynets, Dmytro Melnyk, Maksym Petrenchuk, Andriy Pryshchepa, Roman Pryshchepa, Andriy Sikalskyi, Oleksiy Kharlamov.

Goalball — Rodion Zhyhalin, Vasyl Oliynyk, Fedir Sydorenko, Anton Strelchyk, Oleksandr Toporkov, Yevhen Tsyhanenko.

Paralympic judo — Anzhela Havrysyuk, Anastasia Harnyk, Yulia Ivanytska, Oleksandr Nazarenko, Natalia Nikolaychyk, David Horava.

Athletics pair — Vladyslav Bely, Oksana Boturchuk, Lyudmila Danylina, Roman Danylyuk, Oleksandrovsk Doroshenko, Mykola Zhabnyak, Vladyslav Zahrebelny, Oksana Zubka, Natalia Kobzar, Maksym Koval, Oleksandr Lytvynenko, Anastasia Mysnyk, Anastasia Moskalenko, Roman Novak, Zoya Ovsii, Yaroslav Okapinsky, Roman Pavlyk, Svitlana Piven, Maria Pomazan, Volodymyr Ponomarenko, Mykola Raiskyi, Ivan Tetyukhin, Ihor Tsvetov, Maria Shpatkivska, Viktoriya Shpachynska, Yulia Shulyar, Oleksandr Yarovyi, Mykyta Barabanov.

Para-rowing on a canoe — Vladyslav Yepifanov, Andriy Kryvchun, Natalia Lahutenko, Maria Mazhula, Mykola Sinyuk.

Paratriathlon — Alisa Kolpakchi.

Parapowerlifting — Yuriy Babynets, Anton Kryukov, Natalia Oliynyk, Kostyantyn Panasiuk.

Parasailing — Yevhen Bohodayko, Yurii Bozhynskyi, Roman Bondarenko, Dmytro Vanzenko, Dmytro Vasylenko, Maksym Veraksa, Marina Verbova, Dmytro Vynogradets, Oleksiy Virchenko, Kyrylo Harashchenko, Anna Hontar, Bohdan Hrinenko, Yaroslav Denysenko, Andriy Drapkin, Serhiy Klippert, Anton Kohl, Oleksandr Komarov, Veronika Korzhova, Maksym Kraynyk, Anhelina Maltseva, Roman Mychka, Ihor Nimchenko, Denis Ostapchenko, Serhii Palamarchuk, Maryna Piddubna, Iryna Poida, Yaroslav Semenenko, Danylo Semenikhin, Mykhailo Serbin, Anna Stetsenko, Dmytro Sukhanov, Kateryna Tkachuk, Andriy Trusov, Oleksiy Fedina, Danylo Chufarov, Yuriy Shenhur, Ilya Yaremenko.

Pair shot put — Oleksiy Denisyuk, Andriy Doroshenko, Vasyl Kovalchuk, Iryna Lyakhu, Vitaliy Plakuschy, Iryna Shchetnik.

Pair archery — Serhiy Atamanenko, Vasyl Naumchuk, Ruslan Tsymbalyuk, Anna-Viktoria Shevchenko.

Pair table tennis — Viktor Didukh, Oleksandr Yezik, Lev Kats, Natalia Kosmina, Maryna Lytovchenko, Ivan Mai, Maksym Nikolenko, Vasyl Petruniv, Iryna Shynkaryova.

Para Taekwondo — Yuliya Lipetska.

Fencing in wheelchairs — Evhenia Breus, Anton Datsko, Andriy Demchuk, Nadiya Dyoloh, Artem Manko, Natalia Morkvych, Oleh Naumenko, Dmytro Seryozhenko, Olena Fedota-Isaeva.

The 2024 Paralympics will begin with the opening ceremony on August 28. In total, more than 540 sets of awards in 22 sports will be played in Paris.

In May of this year, Ukraine confirmed its participation in the 2024 Paralympic Games, despite the admission of "neutral" athletes from Russia and Belarus.

At the previous 2021 Summer Paralympic Games in Tokyo, the Ukrainian national team collected 98 awards in all categories, including 24 gold, and took sixth place in the medal count.

Ukrainian athletes finished the 2022 Winter Paralympic Games in Beijing in second place in terms of the number of awards.

Author: Iryna Perepechko