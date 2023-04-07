Трамп — головний передвиборчий «таран» республіканців. Знову. Це через обвинувачення й арешт? Він зможе балотуватися з вʼязниці? І дружитиме з путіним? Пояснюємо коротко

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Getty Images / «Бабель»

Четвертого квітня 2023 року Дональду Трампу висунули обвинувачення у фальсифікації документів, щоб приховати сексуальний скандал під час передвиборчої кампанії 2016 року. Він навіть побував під формальним арештом, ставши другим американським президентом, якого заарештовували. «Бабель» детально писав про скандал із порноакторкою та справу проти Трампа. Її судовий розгляд почнеться не раніше ніж у січні 2024 року. Тоді ж розпочнеться й передвиборча президентська кампанія. Американські політичні аналітики вже пишуть, що на тлі справи проти Трампа та медійного розголосу він знову став головним кандидатом у президенти від Республіканської партії. Хоча ще восени у нього були серйозні конкуренти, які його випереджали. Пояснюємо, чи зможе Трамп балотуватися у президенти, якщо його засудять, чи є в нього шансі перемогти та які наслідки можуть бути для України.

Трамп проти України? Що він казав?

Казав різне, але завжди маячню. За день до повномасштабного вторгнення росії в Україну, 23 лютого 2022 року, Трамп назвав рішення путіна про визнання «ДНР» і «ЛНР» геніальним і похвалив його за те, що він задумав «стати миротворцем». Уже за кілька днів Трамп змінив риторику, назвав вторгнення росії жахливим і сказав, що молиться за українців. Однак зазначив, що війни б не було, якби президентом США був він.

Саме останню тезу Трамп повторює найчастіше, поступово вона почала обростати подробицями. У лютому 2023 року він стверджував, що може закінчити війну за одну добу, просто подзвонивши путіну та Володимиру Зеленському і домовившись про мирні переговори. У березні Трамп уточнив, як саме він планує домовлятися.

«У гіршому випадку я міг би домовитися про те, щоб вони [росія] щось захопили. Ви ж знаєте, що [в Україні] є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитися можна було б», — сказав він в інтервʼю на Fox News.

Також Трамп заявив, що впевнений — росія рано чи пізно захопить Україну. І тільки його перемога може всіх врятувати.

Востаннє він згадував Україну 4 квітня, коли після звільнення з-під арешту виголошував промову у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Він повторив, що війни б не було, якби президентом обрали його, і звинуватив Джо Байдена в ескалації ядерної Третьої світової війни.

А його союзники-республіканці теж так думають?

Найпалкіші прибічники Трампа в Республіканській партії публічно і голосно виступають проти допомоги Україні. Конгресвумен від Джорджії Марджорі Тейлор Ґрін, яка прийшла підтримати Трампа на акцію протесту під час його арешту в Нью-Йорку, відзначилася найбільш різкими заявами. Ще до повномасштабного вторгнення вона заявляла, що уряд України «існує лише тому, що Держдеп Обами допоміг скинути попередній режим». А в листопаді 2022 року Ґрін казала, що при владі республіканців «Україна не отримає ані копійки».

Марджорі Тейлор Ґрін на мітингу прихильників Дональда Трампа біля Офісу окружного прокурора в Нью-Йорку 4 квітня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Трампіст Метт Гетц, конгресмен від Флориди, у лютому 2023 року вніс на розгляд Палати представників резолюцію про припинення військової допомоги Україні. Резолюцію підтримали ключові трампісти в нижній палаті парламенту — Енді Біггс, Пол Госар, Лорен Боберт, Томас Массі, Анна Пауліна Луна, Ральф Норман та інші. А коли у квітні 2022 року Палата представників голосувала за ленд-ліз для України, то проти були саме 10 MAGA-республіканців.

Візит Джо Байдена до Києва Пол Госар прокоментував словами: «Україна нам не друг, а росія нам не ворог».

Позиція інших республіканців менш радикальна. Протягом 2022 року вони переважно голосували за всі законопроєкти щодо підтримки Україна. Проте що ближче до виборів, то важливіше для республіканців критикувати зовнішню політику Джо Байдена. Спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив, що «допомога Україні не може бути порожнім чеком», і відмовився їхати в Україну на запрошення Зеленського. А найімовірніший головний конкурент Трампа на майбутніх праймеріз Рон Десантіс заявив, що підтримка України не є «життєво важливим» національним інтересом США. Щоправда, його одразу розкритикували проукраїнські сенатори-республіканці.

Опитування показують, що за рік відсоток американців, які вважають обʼєм допомоги Україні завеликим, істотно зріс — загалом із 7 до 26%. Такий приріст дають саме настрої виборців республіканців, серед яких він ще більший — з 9 до 40%. Саме на цю тенденцію орієнтуються деякі республіканці у своїй риториці, яку підтримують найвпливовіші публічні спікери, що агітують за республіканців. Наприклад, Бен Шапіро чи Такер Карлсон.

Утім, наразі більшість їхніх виборців так чи інакше підтримують допомогу Україні. А росії співчувають лише 6%.

Чи зросли шанси Трампа на перемогу у виборах на тлі справи проти нього?

Про конкретні шанси на перемогу говорити ще зарано — вибори будуть лише в листопаді 2024 року, до того часу може статися будь-що. Однак про два аспекти політичні аналітики вже говорять упевнено.

По-перше, Дональд Трамп — знову абсолютний лідер Республіканської партії. Якби праймеріз пройшли зараз, він би легко переміг Десантіса — 50,8% проти 24,6%. Про інших можливих кандидатів-республіканців годі й казати — наступним після Десантіса в рейтингу йде Майкл Пенс із 5% підтримки. Навіть ті республіканці, які ще восени 2022 року висловлювалися негативно щодо Трампа, на тлі кримінальної справи змушені публічно його підтримувати. Показовим є невелике опитування, яке провели журналісти в Неваді. Із 35 виборців республіканців 20 зізналися, що думали проголосувати за Десантіса, але 14 із них, коли почули про арешт Трампа, вирішили все ж віддати голос саме йому.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

По-друге, громадська думка щодо Трампа серед американців залишається переважно негативною — його точно не підтримують 54,2% громадян. Обвинувачення проти Трампа підтримують 60% американців, а 37% і до суду впевнені, що приховування сексуально скандалу було незаконним.

Офіційні обвинувачення проти Трампа можуть істотно допомогти йому на праймеріз, але ніяк не допомогти на президентських виборах. Позицію республіканців підриває не лише високий антирейтинг Трампа, але й інші фактори. Наприклад, тема заборони абортів, яку Трамп чи будь-який інший кандидат-республіканець буде змушений підтримувати. За даними різних опитувань, від 57 до 62% американців проти такої заборони. Через це республіканці нещодавно втратили контроль над Верховним судом штату Вісконсин — на виборах судді перемогла ліберальна Джанет Протасевич, яка підтримує право на аборт.

А якщо Трампа засудять, він не зможе стати президентом?

Зможе. Конституція США не передбачає обмежень самого права балотуватися у президенти для підозрюваних, обвинувачених чи засуджених за злочини.

Такі випадки в історії США вже були. У 1920 році на вибори пішов соціаліст Юджин Дебс, який на той час сидів у вʼязниці за публічну критику вступу США в Першу світову війну, і набрав 3,5% голосів. А в 1992 році у президенти балотувався економіст і конспіролог Ліндон Ларуш, який тоді перебував за ґратами за шахрайство й ухилення від сплати податків. За нього проголосували лише 0,02% виборців.

Інша річ в тому, що успішна кримінальна справа проти Трампа може суттєво вплинути на його рейтинг і відвернути від нього частину поміркованих виборців.

Прапор із написом «Трамп або смерть» на мітингу біля Кримінального суду в Нью-Йорку, 4 квітня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

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