За тиждень у війні між Кличком та Офісом президента постраждала радянська інсталяція, кілька підприємств і один міністр. Нові подробиці старого конфлікту

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Сергій Бортник / «Бабель»

У конфлікті Офісу президента (ОП) з головою Київської міськдержадміністрації (КМДА) Віталієм Кличком нове загострення (про весняне ми писали тут ). За один тиждень сторони обмінялися кількома гучними звинуваченнями, а в КМДА і комунальних підприємствах щодня проходять обшуки. Кличко відкрито говорить, що ОП готує йому заміну. Офіс — що Кличко поганий господарник і, можливо, корупціонер. Що потрібно знати про останні конфлікти влади і мера, щоб розвʼязка дворічної боротьби не заскочила зненацька — розповідає кореспондент «Бабеля» Оксана Коваленко.

Від 13 серпня правоохоронці щодня проводять обшуки в КМДА, районних адміністраціях і комунальних підприємствах Києва. За версією прокуратури, обшуки повʼязані з незаконними схемами евакуації автомобілів, справою про капремонти столичних дитсадків, будівництвом Подільського мосту та іншими зловживаннями.

У понеділок, 16 серпня, Кличко заявив, що за допомогою обшуків влада намагається зіпсувати його репутацію і потім призначити главою КМДА «залітного ставленика». За словами близького до мера джерела «Бабеля», в оточенні Кличка вважають, що після обшуків комусь із його заступників у КМДА вручать підозри. Джерело «Бабеля» в Офісі генпрокурора каже, що наразі про конкретні справи проти заступників Кличка не йдеться.

В ОП прямо обшуки не коментують, але радник глави Офісу Михайло Подоляк в коментарі «Бабелю» заявив, що до Кличка є «конкретні юридичні претензії по широкому спектру питань...» Одне з головних — фундаментальні корупційні проблеми.

Сімнадцятого серпня Офіс президента і Кличко публічно зійшлися через інсталяції в радянському стилі на Алеї Небесної Сотні. Конструкції, які встановили на місці розстрілів 2014 року, не сподобалися відразу всім — киянам, учасникам Майдану і міській владі. На місце подій приїхав Кличко, назвав інсталяції незаконними, наказав їх знести і заявив, що не дозволить влаштовувати на місці загибелі людей «95 квартал».

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

На різкий випад у бік президента відразу відповів Подоляк. «Таке враження, що пан Кличко просто не усвідомлює, що саме він, як керівник Київської міської державної адміністрації, несе відповідальність за управління територією міста». Спікер президента Сергій Никифоров додав, що Кличко скористався ситуацією в політичних цілях.

За інформацією «Бабеля» з двох незалежних джерел, ідея встановити інсталяції до Дня Незалежності на Алеї Небесної Сотні належить міністру культури Олександру Ткаченку. У 2019 він був одним із претендентів на крісло глави КМДА. Ми запитали Ткаченка, чи має він відношення до інсталяцій. Він не підтвердив і не спростував цю інформацію — сказав, що чутки не коментує.

Що не потрапило в новини і відбувається за кадром

За інформацією двох наших джерел в оточенні Кличка і Офісі президента, зараз влада шукає оптимальний спосіб призначити нового главу КМДА. Останніми днями там, за повідомленнями ЗМІ, розглядали два варіанти і одного претендента — міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Схема його призначення була непростою.

Перший варіант — призначити Чернишова через РНБО. Вона може зобовʼязати Кабмін тимчасово покласти обовʼязки глави КМДА на міністра. Саме так на початку серпня РНБО зробила з главою Міністерства інфраструктури Олександром Кубраковим — до його міністерської посади Кабмін мав додати обовʼязки глави «Укрзалізниці». Але юридично ця конструкція не бездоганна, і за бажання таке призначення можна оскаржити в суді. Тому в. о. «Укрзалізниці» став Олександр Камишев, а ідею призначення Чернишова відклали. Хоча від РНБО в боротьбі за Київ Офіс президента остаточно не відмовляється. У коментарі «Бабелю» Михайло Подоляк сказав, що якщо у керівництва КМДА не виходить управляти містом без корупції, «РНБО може застосувати відповідні процедурні можливості».

Про другий варіант призначення Чернишова 18 серпня написав депутат фракції «Голос» Руслан Железняк. Коротко схема виглядала так: 23 серпня парламент знімає міністра з посади, Кабмін рекомендує його кандидатуру президенту і той призначає Чернишова повноцінним главою КМДА без приставки «в. о.» Пізніше в коментарі «Бабелю» Железняк повідомив, що «слуги» вирішили перенести голосування по Чернишову на вересень.

Вісімнадцятого серпня ввечері обидва варіанти одним постом спростував сам Чернишов — він написав, що не збирається йти з міністерства в КМДА, але не уточнив, що посаду йому не пропонували.

За словами нашого джерела в Міністерстві розвитку громад і територій, до сьогоднішнього дня Чернишов планував очолити КМДА. Його призначення лобіював глава Офісу президента Андрій Єрмак. Питання вважалося вирішеним — в міністерстві знали, що Рада повинна відправити міністра у відставку. Але в останній момент у нього відбулася розмова з ОП, і Чернишов залишився в міністерстві.

Джерело «Бабеля» у фракції «Слуга народу» говорить, що поки остаточного кандидата на місце Кличка немає. Періодично лунають прізвища заступника голови КМДА Олексія Кулеби, колишнього першого заступника Кличка Геннадія Пліса і депутата Київради від СН Владислава Трубіцина. Ще одна можлива претендентка — заступниця голови фракції СН Олена Шуляк. У виборчому списку «слуг» у неї було високе 13 місце, а до парламенту вона працювала в сфері будівництва — очолювала девелоперську компанію Midland Development Ukraine. За словами нашого джерела в СП, Шуляк — протеже заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

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