Шлюб Білла і Мелінди Гейтс був на межі розпаду ще близько десяти років тому. А після розлучення Мелінда може обійти ексдружину глави Amazon і стати найбагатшою жінкою світу — за матеріалами NYT

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Увечері 3 травня 2021 року Мелінда і Білл Гейтс оголосили про розлучення після 27 років спільного життя. Це стало для всіх несподіванкою, і ЗМІ досі гадають про можливі причини розлучення подружжя Гейтс. Але, схоже, їхні стосунки зіпсувалися давно, а подружжя воліло не виносити це на огляд громадськості, щоб не зашкодити репутації їхнього благодійного фонду — одного з найбільших і найбагатших у світі. Мелінда зізнавалася, що «відчувала себе обділеною увагою поруч зі своїм чоловіком» і пара вже була на межі розлучення у 2012 році. І навіть у сфері благодійності у них були різні пріоритети. У Білла — чиста енергія і клімат, у Мелінди — права жінок. Тепер Мелінда може наслідувати приклад Маккензі Скотт, колишньої дружини засновника Amazon Джеффа Безоса, яка після розлучення стала найбагатшою жінкою світу. Ділити парі Гейтс доведеться близько 130 мільярдів сімейних статків. «Бабель» переказує великий матеріал The New York Times про те, як Мелінда і Білл Гейтс вже давно розійшлися у поглядах, з інсайдами з їхнього найближчого оточення і благодійного фонду.

Стосунки Мелінди і Білла Гейтс зіпсувались давно, але це приховували від публіки

У своїх нещодавно опублікованих мемуарах «Момент злету» Мелінда натякала, що «іноді відчувала себе обділеною увагою, коли виступала на одній сцені з чоловіком». Вона згадувала, як наприкінці 2012 року справа ледь не дійшла до розлучення.

Білл і Мелінда Гейтс пожертвували 100 мільйонів доларів на розвиток програми технологій в галузі охорони здоровʼя в Нью-Йорку, 2 грудня 1998 року. Getty Images

Усе через щорічний лист до благодійного фонду Білла і Мелінди Гейтс. У таких листах Білл зазвичай підбивав підсумки минулого року і визначав завдання на наступний. Але цього разу Мелінда попросила, щоб вони склали текст цього листа разом. «Я сказала йому, що є питання, де мій голос може вплинути, і в цих випадках я маю виступати — окремо або разом з ним. Я думала, ми повбиваємо одне одного. Було відчуття, що наш шлюб закінчиться просто зараз», — писала вона.

Зрештою лист вийшов тільки з підписом Білла, а компромісом стала невелика стаття Мелінди, яка додавалася до цього листа. Мелінда згадує, що «для нас це було великим випробуванням, і нам знадобилося багато часу, щоб домовитися».

Однак людина, яка близько знайома з Меліндою, розповіла NYT на умовах анонімності, що розбіжності подружжя нікуди не поділися. «Якщо спостерігати за мовою її тіла на публічних заходах, можна помітити, що вона незадоволена».

Свої розбрати Мелінда і Білл ніколи не виносили на публіку. Вони разом зʼявлялися на публічних заходах і разом влаштовували у своєму будинку щорічну вечерю для керівників Microsoft та інших бізнес-лідерів. Тому оголошення про їхнє розлучення стало повною несподіванкою навіть для співробітників їхнього благодійного фонду. «Люди були просто шоковані, вони просто оніміли. Після такого важкого року, коли всі працювали старанно, це схоже на удар нижче пояса», — розповів NYT один з колишніх керівників фонду.

Гейтс зі своєю дружиною Меліндою в Сенаті Кембриджського університету після того, як Білла удостоїли звання почесного доктора права, 12 червня 2009 року. Getty Images

Чому Мелінда і Білл вирішили оголосити про розлучення саме зараз — залишається загадкою. Тут міг зіграти свою роль і проведений разом карантин. Ще в березні минулого року пара поїхала до свого будинку на березі озера Вашингтон і почала вести усі справи виключно через відеозвʼязок. Уже наприкінці 2020-го обидва зізнавалися, що така різка зміна ритму життя їм не дуже подобається. А за словами людей з найближчого оточення пари, ще одним фактором могло стати те, що їхня молодша дочка днями закінчує старшу школу. «Часто це час переоцінки стосунків для пар і момент, коли партнери вирішують розійтися». А на підтвердження того, що їхні наміри серйозні, Мелінда вже повернула собі дівоче прізвище Френч.

У Мелінди і Білла різні інтереси у сфері благодійності

Благодійний фонд подружжя Гейтс зʼявився у 2000 році. Сьогодні це один з найбільших приватних фондів у світі з активами понад 50 мільярдів доларів. Спочатку Мелінда взяла на себе управлінські функції, а публічну роль — виступи, промови, заходи — залишила Біллу. «Я хотіла працювати за лаштунками», — говорила вона.

Усе змінилося у 2006 році, коли американський інвестор Воррен Баффетт пожертвував фонду рекордну суму — 31 мільйон доларів — і став його третім очільником нарівні з подружжям Гейтс. Тоді Мелінда вперше виступила на пресконференції від імені фонду. Для неї це стало поворотним моментом, після якого вона «захотіла взяти на себе більш помітну суспільну роль».

Фото з дрона будівлі фонду Білла і Мелінди Гейтс у Сіетлі, штат Вашингтон, наступного дня після оголошення про їхне розлучення, 4 травня 2021 року. Getty Images

У 2008 році Білл Гейтс оголосив, що йде з посади керівника Microsoft, щоб цілком присвятити себе доброчинності. Тоді в роботі фонду виникла напруженість. Усе тому, що Білл і Мелінда вважали пріоритетними різні напрямки. Він зосередився на охороні здоровʼя, боротьби зі змінами клімату та чистій енергії. Вона — на гендерній рівності та правах меншин.

Команда фонду отримувала величезний список різних завдань. А деяким доводилося поєднувати кілька посад у різних напрямках. Наприклад, одна зі співробітниць — Аніта Заїді — обіймає посаду директорки з розробки вакцин і епіднагляду й водночас є президенткою з питань гендерної рівності. Зрештою і Білл, і Мелінда створили окремі від фонду компанії, де зосередилися кожен на своєму напрямку.

«Ми, як і раніше, віримо у спільну місію і будемо працювати у фонді, але ми більше не віримо, що зможемо разом рости як пара», — йдеться в заяві Білла і Мелінди про їхнє розлучення. На думку співробітників, подружжя явно не хоче зіпсувати репутацію фонду і підставити третього очільника Воррена Баффета. Щонайменше тому, що заява про розлучення зʼявилася за кілька днів після щорічного виступу Баффетта у фонді та йому не довелося надавати пояснення з цього питання.

Воррен Баффет (праворуч) на пресконференції в Нью-Йорку з Біллом і Меліндой Гейтс, після того як він пожертвував їхньому благодійному фонду рекордну суму, 26 червня 2006 року. Getty Images

Мелінда може наслідувати приклад Маккензі Скотт — колишньої дружини засновника Amazon Джеффа Безоса

Маккензі Скотт і Джефф Безос розлучилися у 2019 році, після 25 років шлюбу. Після розлучення Маккензі отримала чверть власності Джеффа в акціях Amazon вартістю близько 35 мільярдів доларів на той час. Торік акції підскочили в ціні, і Маккензі Скотт стала найбагатшою жінкою світу зі статком понад 60 мільярдів доларів. Близько двох мільярдів вона вже пожертвувала в різні благодійні організації.

Ця історія явно не пройшла повз Мелінду Гейтс, адже вони з Маккензі працюють над спільним проєктом про права жінок Equality Can not Wait Challenge.

За законами штату Вашингтон, де зареєстрований шлюб Мелінди і Білла, сімейні статки мають ділити порівну. А це близько 130 мільярдів доларів. І поки що Мелінда йде по стопах Маккензі та у перший же день після оголошення про розлучення вона отримала акції на суму понад два мільярди доларів.

Нам не світить допомога ні від Білла, ні від Мелінди Гейтс, тому вся надія на ваш донат!