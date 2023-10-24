Суд залишив олігарха Ігоря Коломойського в СІЗО
- Автор:
- Анна Холоднова
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Шевченківський районний суд міста Києва залишив олігарха Ігоря Коломойського в СІЗО і призначив йому додаткове медичне обстеження.
Раніше адвокати Ігоря Коломойського заявляли, що в СІЗО їхнього клієнта позбавили доступу до життєво важливих ліків. Сторона захисту подала клопотання про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт у селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області.
У залі суду Коломойський підтвердив, що страждає на панкреатит і цукровий діабет і не отримує необхідного лікування на постійній основі. Захисники просили провести незалежне медичне обстеження, а також повідомили, що їхній клієнт може потребувати операції через камені в нирках.
Сторона обвинувачення наполягала, що слідство не завершило необхідні процесуальні дії, і на ймовірності тиску на свідків.
Телеведуча «1+1» Алла Мазур, народний депутат від «Слуги народу» Сергій Демченко і головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький в залі суду заявили про готовність взяти Коломойського на поруки.
- 1 лютого 2023 року, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в бізнесмена Ігоря Коломойського. Вони стосувалися махінацій щодо «Укртатнафти» й «Укрнафти». Згодом йому повідомили про підозру у виведенні за кордон понад пів мільярда гривень.
- Коломойський перебуває під вартою з 3 вересня — напередодні йому повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей. Йому закидають заволодіння 9,2 мільярда гривень ПриватБанку. Бізнесмен отримав уже кілька підозр, серед них і відмивання 5,8 мільярда гривень через ПриватБанк.
- Раніше захист просив скасувати арешт з альтернативою застави в 509 мільйонів гривень. Суд апеляцію не задовільнив і залишив запобіжний захід без змін — тримання під вартою та застава у 3,89 мільярда гривень. Після цього адвокати просили скасувати заставу, однак суд не задовольнив їхню скаргу.