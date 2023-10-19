Британія і партнери виділяють £127 мільйонів на допомогу Україні взимку

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Gregory Tran / Flickr

Велика Британія та партнери запроваджують План надзвичайної допомоги Україні в зимовий період на £127 мільйонів (приблизно $153 мільйони).

Про це повідомив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт на Форумі з безпекового співробітництва, передає Укрінформ.

За словами радника, Сполучене Королівство продовжить підтримувати Україну дипломатично, військово і фінансово.

Також він нагадав, що минулого тижня Британія оголосила про військову допомогу Україні на $122 мільйони. Пакет допоможе українським бійцям розміновувати поля, ремонтувати транспортні засоби та зміцнювати оборонні укріплення для захисту критичної інфраструктури.