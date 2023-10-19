Премію Сахарова «За свободу думки» отримала іранка Махса Аміні. Вона померла після затримання поліцією моралі

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Премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» у 2023 році отримала мешканка Ірану Махса Аміні. Вона померла у 2022 році після того, як її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб.

Очільниця Європарламенту Роберта Мецола під час виступу заявила, що Європейський парламент відзначив відважних іранців, які продовжують боротьбу за рівність, гідність і свободу в Ірані.

«Обираючи цих людей лауреатами премії імені Сахарова «За свободу думки» 2023 року, ми памʼятаємо про їхню боротьбу та вшановуємо тих, хто заплатив найвищу ціну за свободу», — наголосила Мецола.