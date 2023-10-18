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Сполучені Штати ввели санкції проти ХАМАС

Автор:
Ліза Бровко
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Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на девʼяттьох ключових членів ХАМАС та її компанію, пише пресслужба.

Під санкції потрапили учасники організації, які керують активами ХАМАС, катарський фінансовий посередник, повʼязаний з Іраном, один із командирів ХАМАС, оператора біржі віртуальної валюти в Газі та сама біржа. Ось їхні імена та назва:

Наразі Міністерство фінансів США затримало майже 1 000 людей і організацій, повʼязаних з тероризмом і фінансуванням тероризму з боку Ірану та його помічників, зокрема ХАМАС, «Хезболла» тощо.