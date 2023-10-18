Президент США прибув до Ізраїлю. Він підтримав версію ЦАХАЛ щодо удару по госпіталю Гази

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Reuters

Президент США Джо Байден прибув до Ізраїлю. Його зустріли премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу, президент Ісаак Герцог, посол Ізраїлю в США Майкл Герцог і тимчасова повірена у справах США Стефані Галлетт.

Про це пише Times of Israel.

Reuters

За словами речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, під час зустрічі з ізраїльськими посадовцями в Тель-Авіві Байден озвучить «складні запитання як справжній друг Ізраїлю» і підкреслить, що не хоче розширення конфлікту.

Візит президента США почнеться із зустрічі з премʼєр-міністром Біньяміном Нетаньягу, потім до них приєднаються члени військового кабінету Ізраїлю.

Під час свого візиту Байден також має зустрітися з ізраїльськими службами швидкого реагування, а також із родинами жертв і полонених. Перед відʼїздом Байден виступить із промовою та зустрінеться з президентом Ізраїлю Герцогом.

На шляху додому президент США планує поговорити з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом і президентом Єгипту Ас-Сісі замість запланованого саміту в Йорданії, який скасували після вибуху в лікарні в секторі Гази.

Під час зустрічі з Нетаньягу Байден прийняв ізраїльську версію про вибух у лікарні аль-Ахлі.

«Здається так, ніби це було зроблено іншою командою, а не вами», — сказав президент США.

Також Байден заявив, що через напади ХАМАС на Ізраїль зросла загинув 31 громадянин США.

«Терористичне угруповання ХАМАС убило понад 1 300 людей, і не буде перебільшенням стверджувати, що вони вбили, у тому числі 31 американця і взяли в заручники безліч людей, у тому числі дітей», — сказав він.