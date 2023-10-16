ЦАХАЛ: У полоні бойовиків ХАМАС перебувають 199 людей
- Автор:
- Анна Холоднова
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AFP
У полоні бойовиків ХАМАС перебувають 199 людей, заявив офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі. За його словами, військові докладають зусиль, аби дізнатися, де саме в секторі Гази перебувають заручники. Їхні родини уже поінформували.
Про це пише The Times of Israel.
Хагарі додав, що серед заручників, яких терористи забрали в сектор Гази минулого тижня, багато літніх людей, дітей і жінок.
Раніше посол України в Ізраїлі повідомив, що інформація про українців у полоні бойовиків не підтвердилася.
До Тель-Авіва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Це вже другий його візит від початку атак ХАМАС на Ізраїль. Блінкен зустрінеться з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та іншими членами ізраїльського військово-політичного кабінету.
Зараз США намагаються допомогти американським громадянам, які заблоковані в секторі Гази, евакуюватися звідти. Це можна було б зробити через контрольно-пропускний пункт «Рафах». Блінкен намагається домовитися, щоб його відкрили.
Агентство Reuters писало, що «Рафах» відкриють 16 жовтня з 9:00 до 14:00 за київським часом, однак згодом офіс Нетаньягу заперечив цю домовленість.
Що відбувається в Ізраїлі
- 7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку вже щонайменше 1 400 загиблих, з палестинського — майже 2 700. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 12, ще 8 вважаються зниклими безвісти. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.
- Увечері 13 жовтня перші підрозділи ізраїльської піхоти й танки увійшли до сектора Гази. Вони зачищатимуть територію і шукатимуть заручників у рамках «локального рейду». Углиб Гази ЦАХАЛ поки що не заходив. The New York Times із посиланням на джерела в ЦАХАЛ повідомляв, що наземну операцію в секторі Гази відклали на кілька днів, зокрема, через несприятливу погоду.
- Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Ізраїль відновив водопостачання на півдні сектора Гази. За його словами, про це повідомила ізраїльська влада. Однак відповідальний чиновник із сектора Гази заперечив, що водопостачання відновили.
- За даними гуманітарного управління ООН, запасів палива в усіх лікарнях у секторі Гази вистачить ще приблизно на 24 години.