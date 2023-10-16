ЦАХАЛ: У полоні бойовиків ХАМАС перебувають 199 людей

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AFP

У полоні бойовиків ХАМАС перебувають 199 людей, заявив офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі. За його словами, військові докладають зусиль, аби дізнатися, де саме в секторі Гази перебувають заручники. Їхні родини уже поінформували.

Про це пише The Times of Israel.

Хагарі додав, що серед заручників, яких терористи забрали в сектор Гази минулого тижня, багато літніх людей, дітей і жінок.

Раніше посол України в Ізраїлі повідомив, що інформація про українців у полоні бойовиків не підтвердилася.

До Тель-Авіва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Це вже другий його візит від початку атак ХАМАС на Ізраїль. Блінкен зустрінеться з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та іншими членами ізраїльського військово-політичного кабінету.

Зараз США намагаються допомогти американським громадянам, які заблоковані в секторі Гази, евакуюватися звідти. Це можна було б зробити через контрольно-пропускний пункт «Рафах». Блінкен намагається домовитися, щоб його відкрили.

Агентство Reuters писало, що «Рафах» відкриють 16 жовтня з 9:00 до 14:00 за київським часом, однак згодом офіс Нетаньягу заперечив цю домовленість.

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