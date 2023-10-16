Reuters: США, Єгипет та Ізраїль домовилися про припинення вогню на півдні сектора Гази

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Reuters

США, Єгипет і Ізраїль домовилися про припинення вогню на півдні сектора Гази.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох єгипетських чиновників.

За даними агентства, припинення вогню мало початися о 09:00 за київським часом.

Співрозмовники Reuters також повідомили, що прикордонний пункт «Рафах» між Єгиптом і сектором Гази також відкриють сьогодні, 16 жовтня. Попередньо, він працюватиме до 14:00 за київським часом.

У Єгипті нині перебуває гуманітарна допомога з кількох країн. Вона очікує угоди щодо безпечної доставки до сектора Гази. Також через пункт пропуску «Рафах» мають евакуювати деяких власників іноземних паспортів.

«Рафах» буде знову відкритий. Ми разом із Організацією Обʼєднаних Націй, Єгиптом, Ізраїлем та іншими встановлюємо механізм, за допомогою якого можна отримати допомогу та надати її людям, які її потребують», — пообіцяв держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі 15 жовтня.

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