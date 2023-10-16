З Ізраїлю евакуювали другу групу з 155 українців
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, серед яких 107 жінок та 23 дитини.
Про це повідомили у посольстві України.
Рейс авіакомпанії HiSky вирушив до міста Клуж у Румунії з аеропорту «Бен-Гуріон» у Тель-Авіві.
«Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України», — зазначили у диппредставництві.
- 14 жовтня з Ізраїлю евакуювали першу групу з 207 українців, серед них — 63 дитини. Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук казав, що Ізраїль хочуть залишити 260 українців.
- Кількість загиблих українців в Ізраїлі сягнула 12, ще 8 вважаються зниклими безвісти. У секторі Гази наразі перебувають майже 260 українців.