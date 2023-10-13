Дослідники прочитали перше слово на сувої, що згорів через виверження Везувію

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University of Kentucky

Дослідники вперше змогли прочитати слово на стародавньому сувої, що згорів під час виверження Везувію. Там було написано давньогрецькою πορφύραc — «фіолетовий».

Про це пише The Guardian.

University of Kentucky

У березні Університет Кентуккі та інвестори з Кремнієвої долини оголосили конкурс і запропонували грошові призи дослідникам, які зможуть розшифрувати текст. Прочитати слово змогли студенти Люк Фарітор із Небраски та Юсеф Надер із Берліну. Їм допоміг штучний інтелект. Фарітор перший назвав слово і виграв $40 тисяч, а Надер — $10 тисяч. Тепер тих, хто зможе прочитати текст поруч, теж очікує винагорода.

Стародавні сувої зберігалися в бібліотеці на віллі в місті Геркуланум. Науковці вважають, що вона належала високопоставленому римському діячу, можливо, Луцію Кальпурнію Пізону Цезоніну, тестю Юлія Цезаря. Ці сувої обгоріли через виверження Везувію в 79 році нашої ери, яке знищило Помпеї та його околиці.