З 2025 року Бельгія надасть Україні кілька винищувачів F-16

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Air Force USA

З 2025 року Бельгія передаватиме Україні свої винищувачі F-16.

Про це розповіла міністр оборони країни Людивін Дедондер в ефірі місцевого медіа Bel RTL.

Посадовиця не назвала точну кількість літаків, які нададуть Україні, але зазначила, що це залежатиме від кількості нових F-35 для бельгійської армії.

Також Бельгія продовжить готувати українських пілотів і пропонуватиме технічне обслуговування всіх коаліційних F-16.

«Бельгійський персонал готуватиме українських пілотів у Бельгії, Данії та, ймовірно, в одній із країн Європейського Союзу», — додала міністр.

Винищувачі для України

Американські винищувачі F-16 потрібні Україні для захисту неба, зокрема це може зменшити активність російських винищувачів на окупованих територіях, з якими поки що не справляється ППО України. Водночас перевага в повітрі допомогла б військовим швидше звільняти території.

Нідерланди та Данія — перші країни, які оголосили, що передадуть Україні винищувачі F-16. Данія дасть 19 літаків і очікує, що перша партія надійде ближче до Нового року. Нідерланди передадуть Україні всі свої (загалом 42) F-16, однак «невелика частина» буде для навчань. 24 серпня про рішення передати Україні винищувачі оголосила Норвегія (кількість поки що невідома).

Українські пілоти вже розпочали навчання на F-16 у Великій Британії та Данії. Ці країни очолили коаліцію з підготовки українських пілотів, до якої також увійшли Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія та Швеція. Також навчальний центр буде в Румунії. Очікується, що досвідчені українські пілоти зможуть пройти навчання на F-16 за три місяці.