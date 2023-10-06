Суд не скасував заставу для Ігоря Коломойського і залишив його в СІЗО

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Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського про скасування застави в 3,9 мільярда гривень.

Про це передає «Суспільне» із зали суду.

Суд залишив Коломойського під вартою. Прокурори вважають, що якщо суд помʼякшить запобіжний захід, то бізнесмен може переховуватися від слідства на Кіпрі чи в Ізраїлі. Він має ізраїльське громадянство і закордонний паспорт, сказали в суді.

Суддя також заявила, що громадянство України Ігоря Коломойського припинили 17 липня 2022 року, а той сказав, що міграційна служба не інформувала його про це. Водночас він визнав наявність у себе паспортів Кіпру та Ізраїлю. Тому його судять як іноземця.

Адвокати бізнесмена кажуть, що Коломойський не планує переховуватися від слідства або впливати на свідків, перешкоджаючи правосуддю.

Раніше захист просив скасувати арешт з альтернативою застави в 509 мільйонів гривень. Однак суд апеляцію не задовільнив і залишив запобіжний захід без змін — тримання під вартою та застава у 3,89 мільярда гривень.