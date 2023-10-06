Польща вимагає від України не призупинити позов до Світової організації торгівлі, а відкликати його
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Польща вважає недостатнім рішення України «поставити на паузу» розгляд скарги у Світовій організації торгівлі, яку подавали через ембарго на зерно. Про це заявив міністр сільського господарства Роберт Телус.
«Ми не знаємо, що означає призупинення позову. Ми вимагаємо його відкликати, тому що він безпідставний та абсурдний. Ми звертаємось до України — якщо ми хочемо покращити наші відносини, цю скаргу треба відкликати і не говорити ні про яке її «призупинення», — заявив Телус.
Польща поки не отримала підтвердження від Світової організації торгівлі про те, що Україна подала заявку на призупинення позову.
5 жовтня Україна повідомила, що призупинила розгляд скарги на Польщу, Угорщину і Словаччину у Світовій організації торгівлі. Зараз Україна проводить консультації, але не спір у СОТ.
- 15 вересня Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на українське зерно. Польща заявила, що продовжить його в односторонньому порядку. Згодом про такі самі кроки заявили Угорщина та Словаччина.
- 18 вересня стало відомо, що Україна готує позов на Польщу, Угорщину й Словаччину в арбітраж Світової організації торгівлі (СОТ) через зернове ембарго. Після цієї заяви джерело в ЄС повідомило агенції PAP, що Польща, Угорщина та Словаччина припинять участь у роботі платформи щодо українського зерна.
- 19 вересня премʼєр Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту зерна. Україна вже представила Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом чотирьох груп агротоварів. Також уряд планує ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до пʼяти держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Мінекономіки.