Уряд призначив ще трьох заступників міністра оборони

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Рустем Умєров / Facebook

Кабінет міністрів призначив ще трьох заступників міністра оборони Рустема Умєрова. Про це 5 жовтня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Генерал-лейтенанта Гаврилюка Івана Юрійовича призначили заступником з питань військово-технічної політики. У квітні-серпні 2022 року він був головою робочої групи України в координаційному центрі по наданню допомоги у Німеччині, раніше – радник Командувача сил логістики ЗСУ та керівник головного управління логістики. Він буде займатись розвитком військової техніки та зброї Сил оборони, буде перепрофільовувати український оборонний комплекс на номенклатуру НАТО й співпрацювати з партнерами.

Гайдер Станіслав Мечеславович став заступником з питань інституційного розвитку, до цього він був керівником цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Під його управлінням запустили Антикорупційний портал України, Реєстр корупціонерів та Єдиний портал повідомлень викривачів корупції. Головний пріоритет Гейдера на новій посаді — розбудова стійкої та цілісної інституції Міністерства оборони, яка спирається на дані та забезпечує прозорість і підзвітність.

Кліменков Дмитро Олегович став заступником з питань закупівель, раніше працював комерційним директором компанії «Укртрансгаз». До цього працював першим заступником Умєрова у Фонді держмайна, директором з інфраструктури та логістики МАУ та керівником крупних проєктів в шведській компанії Еріксон. Ключові пріоритети на посаді – стандартизація, систематизація, дієвий контроль та цифровізація закупівель, створення поетапного алгоритму закупівель та контролю, повноцінний запуск Агенції нелетальних закупівель.