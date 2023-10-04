Слідство у справі ексголови Верховного суду Всеволода Князєва завершили. Далі суд

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«Бабель»

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування справи за підозрою судді Верховного суду Всеволода Князєва.

За підозрою в отриманні хабаря в $2,7 мільйона йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. НАБУ має відкрити матеріали стороні захисту для ознайомлення. Князєв наразі під вартою.