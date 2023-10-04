Слідство у справі ексголови Верховного суду Всеволода Князєва завершили. Далі суд
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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«Бабель»
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування справи за підозрою судді Верховного суду Всеволода Князєва.
За підозрою в отриманні хабаря в $2,7 мільйона йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. НАБУ має відкрити матеріали стороні захисту для ознайомлення. Князєв наразі під вартою.
- 15 травня стало відомо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі в майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, пізніше Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу.