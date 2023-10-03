Збиття літака МАУ: Іран відмовився визнати свою відповідальність і проігнорував претензії міжнародної групи

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Іран ігнорує претензії членів міжнародної Координаційної групи щодо збиття пасажирського рейсу МАУ PS752 і відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України за підсумками обговорень, що відбулися цього тижня.

Головними темами стала відповідальність Ірану за порушення ним міжнародного права і необхідність повної компенсації завданої шкоди.

«Координаційна група висловлює жаль з приводу того, що Іран досі не бажає підтримувати нашу позицію по суті та продовжує ігнорувати наші претензії. Виходячи з обговорень, які відбулися цього тижня, група вважає, що наша позиція та позиція Ірану занадто далекі одна від одної, щоб узгодити їх шляхом проведення переговорів», — зазначили в українському МЗС.