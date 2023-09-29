Сербський суд засудив ексгенерала СБУ Наумова до року увʼязнення за відмивання грошей
- Автор:
- Ліза Бровко
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Вищий суд міста Ниш у Сербії присудив ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову один рік увʼязнення за відмивання грошей.
Про це пише «Радіо Свобода».
За словами адвоката Наумова, захист оскаржить це рішення, вважаючи рішення суду безпідставним.
«Ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цього кримінального злочину, особливо на території Сербії», — сказав адвокат Мілан Петрович.
Також ще очікують рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію у справі Андрія Наумова.
- Андрій Наумов фігурував у низці журналістських розслідувань про контрабандний імпорт, корупційні схеми на митниці та елітне майно. Крім того, у 2021 році на Наумова готували замах, за що колишньому першому заступнику голови СБУ Дмитру Нескоромному оголосили про підозру в організації вбивства. Уже 2022 року, під час війни, прізвище Наумова фігурувало в справі ексголови СБУ в Криму Кулініча, якого завербувала російська ФСБ.
- Державне бюро розслідувань перевіряє Наумова на можливу державну зраду з 13 березня. Він міг збирати й передавати російським спецслужбам секретні дані, зокрема щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС.
- Джерела в правоохоронних органах повідомляли «Бабелю», що Наумов може отримати притулок у росії в обмін на участь у «трибуналі» над президентом Володимиром Зеленським. Інформацію про можливий переїзд Наумова до росії також підтверджує видання The Insider.
- Пізніше «BBC Україна» писало, що колишній голова управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов не фігурує у справі про державну зраду. Також у ДБР заявили, що слідчі бюро не спілкувалися з Наумовим у Сербії, а слідство за рік не знайшло доказів причетності Наумова до співпраці з росією. Джерела в правоохоронних органах назвали версію про зрадника поспішною, а його реальні злочини — суто економічними.