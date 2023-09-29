Сербський суд засудив ексгенерала СБУ Наумова до року увʼязнення за відмивання грошей

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Вищий суд міста Ниш у Сербії присудив ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову один рік увʼязнення за відмивання грошей.

Про це пише «Радіо Свобода».

За словами адвоката Наумова, захист оскаржить це рішення, вважаючи рішення суду безпідставним.

«Ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цього кримінального злочину, особливо на території Сербії», — сказав адвокат Мілан Петрович.

Також ще очікують рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію у справі Андрія Наумова.