Невизнана Нагірно-Карабаська Республіка офіційно припиняє своє існування

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Невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (НКР) офіційно припиняє своє існування з 1 січня 2024 року.

Відповідний указ підписав лідер НКР Самвел Шахраманян, передає Інтерфакс. Усі відомства й уряд розпускають, як і вимагав Азербайджан після нещодавньої вдалої військової операції.

«Розпустити всі державні установи й організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року. Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування», — ідеться в указі.

Радник Шахраманяна Давид Бабаян написав у Facebook, що вирішив добровільно здатися Азербайджану. Він поїде до Баку «для відповідного розслідування».

«Ви всі знаєте, що я включений до чорного списку Азербайджану, й азербайджанська сторона вимагала мого прибуття до Баку для відповідного розслідування. Я вирішив вирушити сьогодні зі Степанакерта до Шуші [...]. Моя неявка чи втеча завдасть серйозної шкоди нашому багатостраждальному народу, багатьом людям, а цього я як чесна людина, патріот і християнин допустити не можу», — написав він.

Тим часом Нагірний Карабах масово залишають вірмени. Станом на 28 вересня звідти до Вірменії виїхали понад 65 тисяч людей.