Україна просить Міжнародний суд ООН відхилити заперечення рф у справі геноциду

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Україна просить Міжнародний суд ООН відхилити заперечення росії у справі про звинувачення в порушенні Конвенції про запобігання геноциду, а також винести рішення, що суд має юрисдикцію розглядати позов по суті. Вимоги озвучила співагентка української делегації Оксана Золотарьова.

Про це передає кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко з Гааги.

«Пані голово, колеги суду, ми звернулися до вас півтора року тому, тому що нам конче потрібен був захист. Нам і сьогодні потрібен ваш захист. Російські юристи читали нам повчання, кажучи, що держава повинна чекати роками, перш ніж суд зможе вирішити справу про те, чи має місце геноцид. Україна не має такої розкоші», — сказала Золотарьова.

Вона зазначила, що в України не було іншого вибору, як негайно звернутися до цього суду, коли росія використала неправдиві звинувачення в геноциді як привід для нападу: «росія зловживає своїм правом за Конвенцією і зловживає Конвенцією в цілому».

«У Гаазі росія демонструє себе як жертву, а в Україні вона показує своє справжнє обличчя. Коли ми стояли перед вами, вони вчинили атаку на Львів, ця атака вбила цивільних людей і спалила їхні будинки та будівлю благодійної організації. Наступного дня після виступу представників 32 держав росія запустила ракети, які поцілили в цивільні обʼєкти по всій Україні», — наголосила Золотарьова.

І додала, що 25 вересня росія виступила з аргументами, «аби втекти від розгляду справи позову по суті», а Україна тим часом фіксувала збитки від нічної атаки на Одеський порт — «відвертої атаки на економіку України та її здатність годувати світ своїм зерном».

Оксана Золотарьова також нагадала про численні маніпуляції фактами, до яких вдавалися російські представники.

«Росія зганьбила цю установу конспірологічною теорією, що в Бучі не було вбивств. На жаль, масові розстріли були надто реальними. І це не слово України проти слова рф — це висновок ООН», — сказала вона.

Ще співагентка наголосила, що депортації дітей — це не примусова евакуація, і саме тому Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт саме в цьому провадженні.

«Ваша юрисдикція щодо вирішення спору є чіткою. Ваш розгляд залишається терміново необхідним», — підсумувала свій виступ Золотарьова.