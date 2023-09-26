У Нагірному Карабаху через вибух на АЗС загинули 20 людей, 290 постраждали

Новини

news.am

Увечері 25 вересня у невизнаному Нагірному Карабаху вибухнув резервуар із паливом. Відомо про 20 загиблих, сімох із них ідентифікували, 13 ше ні.

Про це повідомляє news.am.

Поранені 290 людей, є зниклі безвісти.

Вибух стався поблизу траси Степанакерт — Аскеран. Місцеві медіа повідомляють, що вибухнула цистерна, з якої біженцям із Карабаху мали надати бензин для переїзду до Вірменії.