У справі Ігоря Коломойського новий підозрюваний. Його заарештували

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Колишній керівник київської філії ПриватБанку отримав підозру у справі бізнесмена Ігоря Коломойського. Його вже заарештували із заставою у 147,6 мільйона гривень.

Про це повідомляють Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, у період з 2013 до 2014 року Коломойський створив «злочинне угруповання», до якого входили співробітники банку, в якому він був засновником та акціонером. Заарештований банкір був його учасником. За цією схемою Коломойський нібито вносив гроші в касу банку, але насправді жодних внесків не було.

За версією слідства, така схема дозволила Коломойському отримати загалом 5,8 мільярда. Фейкові внески зараховувалиля на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Заарештованого банкіра підозрюють у заволодінні чужим майном (ч. 5 ст. 191 КК), відмиванні грошей (ч. 3 ст. 209 КК) та махінаціях із документами (ч. 2 ст. 200 КК).