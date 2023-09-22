Ісландія боротиметься з надмірним туризмом податками
- Автор:
- Ліза Бровко
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Jon Flobrant / Unsplash
Прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір розповіла, що країна використовуватиме податки, щоб зменшити вплив надмірного туризму на її дику природу.
Про це пише Bloomberg.
Туризм в Ісландії значно виріс за останнє десятиліття, і це негативно впливає на природу, оскільки більшість мандрівників їде туди саме задля гарячих джерел, гейзерів, водоспадів і вулканів.
«Один зі способів подолати вплив збільшення подорожей на клімат — підвищити податки для тих, хто залишиться у країні, хоча спочатку вони не будуть високими», — додала премʼєр.
- Італійська Венеція планує ухвалити експериментальний проєкт — брати по €5 з туристів за один день у місті. Так хочуть зменшити наплив туристів.
- Жителі австрійського міста Гальштат, яке є обʼєктом Всесвітньої спадщини, вийшли на акцію протесту проти масового туризму. Вони вимагають обмежити кількість щоденних мандрівників і заборонити екскурсійні автобуси після 17:00.
- На іспанському острові Майорка активісти розмістили на пляжах знаки, які попереджають англійською мовою, що нібито «пляж закрито». Водночас там є уточнення каталонською — «небезпеки немає, пляж відкритий». Так вони борються з туристами.
- Тим часом у Греції активісти борються проти платних шезлонгів на громадських пляжах, через які нема де розкласти рушники. Через великий потік туристів і стрімкий розвиток готельно-ресторанного бізнесу на пляжах не лише Паросу, а всієї Греції, у країні набуває популярності так званий рух пляжних рушників, який виступає за сталий туризм.
- Амстердам забороняє круїзні лайнери, щоб зменшити кількість туристів і подбати про екологію. Ще в березні Амстердам запустив рекламну кампанію, щоб зменшити потік молодих британських туристів.