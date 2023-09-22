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AP

Азербайджан передбачає амністію бійцям Нагірного Карабаху, які складуть зброю і здадуться.

Про це агентству Reuters заявив радник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики.

«Навіть щодо колишніх військових і учасників бойових дій, якщо їх можна так класифікувати, навіть для них ми передбачаємо амністію», — сказав Хікмет Гаджиєв.

За його словами, деякі бойовики Карабаху заявили, що чинитимуть опір, незважаючи на угоду про припинення вогню, яка набула чинності 20 вересня.

Він додав, що вірмени Карабаху звернулися з проханням про гуманітарну допомогу, і перші вантажі доставлять 22 вересня. За словами Гаджиєва, Азербайджан хоче мирної реінтеграції вірменів Карабаху.