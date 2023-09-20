У Вірменії другий день тривають антиурядові протести на підтримку Нагірного Карабаху. Є затримані
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У столиці Вірменії Єревані другий день поспіль тривають масштабні антиурядові протести на підтримку невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (НКР), яка капітулювала перед Азербайджаном.
Про це повідомляють «Радио Азатутюн» і News.am.
Опозиція біля будівлі парламенту вимагає зміни влади через бездіяльність. Між протестувальниками й правоохоронцями сутички, останні використовують кийки й сльозогінний газ. Затримано щонайменше 10 людей. Постраждав правоохоронець.
Парламентська опозиція ініціювала імпічмент правлячій коаліції.
Одночасно тривають акції під посольством росії — її звинувачують у зраді через невтручання.
Тим часом агентство Новини-Вірменія повідомляє, що за один день боїв за Нагірний Карабах загинули 32 людини (7 цивільних, зокрема двоє дітей), понад 200 людей поранені (35 цивільних, серед них 13 дітей). За даними омбудсмана невизнаної НКР, із 16 населених пунктів евакуювали понад 7 тисяч людей.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв вже заявив про досягнення «всіх цілей» операції в Нагірному Карабаху. Він оголосив про відновлення суверенітету країни та початок роззброєння армії НКР.
- 19 вересня 2023 року Азербайджан оголосив про «антитерористичну операцію» в Нагірному Карабаху. Заявленою метою було відновлення конституційного ладу. Причиною Міноборони країни назвало напади й теракти проти сил у регіоні.
- Війська почали завдавати ударів по обʼєктах вірменської армії та вірменських збройних підрозділів у Карабаху. Також Міноборони Азербайджану прозвітувало про удар по місцю дислокації російського контингенту в Ходжавендському районі, щоб знищити там вірменську РЛС. Бої тривали лише добу.
- Удень 20 вересня влада невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (НКР) та Міноборони Азербайджану оголосили про припинення вогню. Азербайджан вимагав виводу вірменської армії з регіону (Єреван заперечує наявність своїх військ там), розформування підрозділів НКР і уряду невизнаної республіки. Керівництво НКР погодилось на вивід військ і розформування своїх підрозділів. Фактично НКР капітулювала. Це дозволить азербайджанській армії взяти під повний контроль територію Нагірного Карабаху.
- За день боїв армії Азербайджану вдалося захопити низку висот і транспортних вузлів. За різними оцінками, за день у Карабаху загинули від 32 до 100 людей, серед яких цивільні, а понад 200 людей дістали поранень. Переважно це вірмени. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста Степанакерт. Азербайджан запевняв, що бʼє лише по військових цілях, але попереджав про близкість вірменських військових до цивільних обʼєктів. Достовірної інформації про втрати азербайджанської армії немає. Вона визнала поки що лише одного загиблого.
- 21 вересня в місті Євлах запланована зустріч між представниками місцевого вірменського населення Нагірного Карабаху та влади Азербайджану. Вони обговорюватимуть реінтеграцію регіону «в рамках Конституції Азербайджану», права і безпеку вірмен регіону. Фактично на переговорах вирішуватиметься подальше існування невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки.
- Премʼєр-міністр Нікола Пашинян казав, що не відправлятиме війська в регіон. Він неодноразово наголошував, що вірменських військових у Нагірному Карабаху немає з 2021 року (за договором після двотижневої війни 2020 року). Пашинян заявляв, що його завдання — не дати втягнути Вірменію у збройний конфлікт.
- Ще у травні цього року Пашинян казав, що його країна готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану.