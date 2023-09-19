СБУ затримала заступника херсонського військкома та голову ВЛК на Прикарпатті. Вони допомагали ухилянтам

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СБУ

Служба безпеки ліквідувала схеми ухилення від мобілізації у Херсоні та в Івано-Франківській області.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

У Херсоні затримали заступника начальника місцевого військкомату, який за гроші «допомагав» військовозобовʼязаним ухилятися від призову. Їм робили фіктивні відмітки про «непридатність» до військової служби за станом здоровʼя. Вартість такої «послуги» варіювалася від $4,5 тисячі до $6 тисяч.

Фігурант залучив посередника, який підшуковував «клієнтів» та передавав від них гроші. Співробітники СБУ затримали обох чоловіків «на гарячому» під час отримання ними ще одного хабаря.

Наразі їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Обох триматимуть під вартою.

А на Івано-Франківщині СБУ затримала голову однієї з районних військово-лікарських комісій, який продавав ухилянтам фіктивні довідки. Посадовець «вписував» у висновки медогляду «важкі діагнози» і брав за це $2 тисячі з одного «клієнта».

Фігуранту повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмисникам з Херсону й Прикарпаття загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше у Вінниці викрили понад 10 працівників ВЛК та лікарів, які допомагали ухилянтам, в Одесі затримали співробітника ВЛК, який за $10 тисяч підробляв документи призовників, у Києві голові ВЛК Подільського військкомату повідомили про підозру в підроблянні довідок для виїзду військовозобовʼязаних за кордон.

1 серпня Міністерство оборони заявило, що до кінця року замінить третину керівного складу ТЦК на ветеранів, які через поранення не можуть продовжувати службу. Така робота вже проводиться — наразі роти охорони ТЦК на 50—70% замінили чоловіками, які отримали поранення на війні.

11 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення всіх очільників обласних військкоматів.