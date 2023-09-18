Україна повернула ще двох дітей з тимчасово окупованих територій

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Україна повернула з тимчасово окупованих територій двох братів — 13-річного Кирила та 4-річного Сергія.

Про це пише омбудсман Дмитро Лубінець.

Мати хлопчиків звернулася до Офісу омбудсмана особисто, щоб їй допомогли вивезти дітей на підконтрольну територію України.

Після повернення діти відвідали Центр захисту прав дитини. Кирило там намалював на дошці прапор України й сказав, що дуже любить свою країну, додав Лубінець.