Президенти Зеленський і Дуда зустрінуться в Нью-Йорку. Говоритимуть про зерно
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
За кілька днів президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда зустрінуться в Нью-Йорку (США), де обговорять, зокрема, імпорт українського зерна.
Про це пише канцелярія президента Дуди.
За словами Дуди, Польща не зацікавлена у продажі українського зерна на польському ринку. Він хоче, аби Україна зрозуміла їхню позицію.
- 28 квітня 2023 року Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Із 2 травня до 5 червня діяла заборона на вільний обіг українських пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику в цих пʼяти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах та його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
- Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року. Зокрема, премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна не відмовиться від ембарго на імпорт українського зерна, навіть якщо воно буде зняте на рівні Євросоюзу. Тоді український премʼєр Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть на Польщу в арбітраж Світової організації торгівлі через зернове ембарго.
- 14 вересня Болгарія скасувала заборону на імпорт українського зерна. Україна розраховує, що після 15 вересня ЄС скасує обмеження на експорт зерна.