NASA: Літо 2023 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень

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Вчені з Інституту космічних досліджень імені Годдарда NASA у Нью-Йорку зʼясували, що цьогорічне літо було найспекотнішим на Землі з початку світових записів у 1880 році.

Про це пише пресслужба NASA.

Червень, липень і серпень разом були на 0,23 °C теплішими, ніж будь-яке інше літо в записах NASA, і на 1,2 °C спекотнішими за середню температуру літніх місяців між 1951 і 1980 роками.

Ця діаграма показує аномалії метеорологічної літньої температури щороку з 1880 року. Рекодна спека літа 2023 року продовжує довгострокову тенденцію до глобального потепління. NASA's Earth Observatory / Lauren Dauphin

Цей новий рекорд посилив лісові пожежі в Канаді та на Гаваях і призвів до хвиль спеки в Південній Америці, Японії, Європі та США, та, ймовірно, сприяв сильним дощам в Італії, Греції та Центральній Європі.

Рекордне літо 2023 року продовжує багаторічну тенденцію потепління. Наукові спостереження та аналізи показали, що воно спричинено в основному викидами парникових газів, спричиненими діяльністю людини. Водночас природні події Ель-Ніньо в Тихому океані додають тепла в глобальну атмосферу.