Парламент Болгарії скасував заборону на імпорт українського зерна
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / sandsun
Національні збори Болгарії проголосували за скасування заборони на імпорт українських зернових з 15 вересня.
Про це пише болгарське видання «Новини 24/7».
За проголосували 124 депутати, 69 голосували проти, вісім утрималися. За день до цього проєкт рішення затвердив Комітет з питань економічної політики та інновацій.
- 28 квітня Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Із 2 травня до 5 червня діяла заборона на вільний обіг українських пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику в цих пʼяти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах та його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
- 19 липня міністри сільського господарства Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини та Словаччини зустрічалися у Варшаві (Польща) для обговорення імпорту сільгосппродукції з України. Вони вважають, що ембарго на ввезення продукції з України необхідно продовжити до кінця року.
- Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо Євросоюз не збереже заборону імпорту зерна з України в ці пʼять країн після 15 вересня, її введуть односторонньо. Водночас транзит українського продовольства через ці країни продовжать, наголосив Моравецький.
- Перший віцепремʼєр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко 19 липня заявила, що Україна може застосувати дзеркальні заходи, якщо Європейський Союз продовжить заборону імпорту української агропродукції до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль закликав Польщу відкрити кордони для експорту українського зерна.
- Пʼять країн ЄС — Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина — виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року. Тимчасове європейське ембарго на імпорт українського зерна до пʼяти країн ЄС закінчується 15 вересня.
- Український премʼєр Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть на Польщу в арбітраж Світової організації торгівлі через зернове ембарго.