Поліція Дніпра повідомила про підозру 23-річній жінці за опір поліцейському. Тоді патрульний застрелив її чоловіка
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Поліція Дніпра повідомила про підозру 23-річній жінці за опір поліцейському. Ідеться про інцидент з її чоловіком, якого застрелили 29 серпня.
Про це поліція оголосила 12 вересня.
Про підозру їй повідомили за статтею 342 Кримінального кодексу України — опір правоохоронцю. Це карається карається або штрафом, або обмеженням волі до чотирьох років, або вʼязницею до двох років. У справі тривають слідство і судово-медична експертиза.
Жінка під час інциденту відмовлялась виходити з машини. Тоді патрульні стали силою її витягати з машини й використали газовий балончик, потім почалась бійка, чоловіка застрелили.
- 29 серпня у Дніпрі патрульні намагались зупинити машину, її водій ігнорував вимоги правил дорожнього руху. Потім поліція попросила пасажирів, серед яких були й неповнолітні, вийти з автомобіля. Ті відмовились, після чого поліцейські застосували силу та газовий балончик. Водій поводився агресивно та «мав усі ознаки алкогольного спʼяніння». Відтак сталася бійка, під час якої поліцейський тричі вистрелив у спину чоловіку, через що той помер. Правоохоронця затримали, а ось відео з його бодікамери.
- 30 серпня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що ця ситуація — серйозний прецедент. Винних визначить слідство. 31 серпня поліція порушила справу через посягання на життя поліцейських.
- Патрульного, який застрелив чоловіка, відправили під домашній арешт.