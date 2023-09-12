У «Дії» зʼявилася нова військова облігація — «Євпаторія»

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

«Дія» запустила нову військову облігацію під назвою «Євпаторія».

Про це пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Облігація «Євпаторія» зі ставкою 18,31% має дату виплати 18.06.2025. Комісію при покупці платити не треба.

«Кожна придбана облігація — це зброя, бронежилети та техніка для наших захисників і захисниць. А також потужна підтримка економіки», — зазначив Федоров.

У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету надійшло понад 165 мільярдів гривень, пише Мінфін. Два мільйони облігацій купили через застосунок «Дія».