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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає кількох лідерів «Великої двадцятки» виконати деякі вимоги росії та відновити «зернову угоду».

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на трьох турецьких чиновників, які знайомі з перемовинами.

Перемовини Ердоган проводить на полях саміту країн G20, який у ці вихідні проходить у столиці Індії Нью-Делі. Раніше Ердогану не вдалось переконати путіна відновити «зернову угоду». Зараз Туреччина просить світових лідерів полегшити страхування російського експорту продуктів харчування та добрив та знову підключити росію до системи SWIFT для міжнародних платежів.

Туреччина повідомляє, що спосіб відновити угоду — це послабити деякі санкції, які, за твердженням Москви, не дозволяють імпортувати сільськогосподарське обладнання (трактори або запасні частини).

Росія вже відкинула ідею ООН зняти санкції щодо Російського аграрного банку, заявили кілька європейських дипломатів. Вони сказали, що Туреччина часто згадує статус переговорів щодо зерна під час зустрічей. Анкара намагається знайти консенсус, щоб поновити угоду, додав індійський чиновник.