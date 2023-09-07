США передислокують частину своїх військ у Нігері з міркувань безпеки

Новини

Пентагон перемістить частину військ і техніки в Нігері та відкличе певну частину персоналу. Наразі у країні перебувають 1 100 американських військових.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Співрозмовники агентства не повідомили, скільки солдатів залишать Нігер і скільки перебазуються з авіабази 101 у Ніамеї на авіабазу 201 в Агадесі.

«Ця консолідація — розумне військове планування для захисту активів США. Ми продовжуємо протидіяти загрозі насильницького екстремізму в регіоні», — сказав анонімний американський посадовець.

Протягом останнього десятиліття американські війська навчали армію Нігеру боротися з тероризмом і проводили операції проти «Ісламської держави» та філії «Аль-Каїди».