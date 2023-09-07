Журналіста з Мʼянми увʼязнили на 20 років за фоторепортаж циклону
- Автор:
- Ліза Бровко
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Суд Мʼянми, якою править військова хунта, засудив фотожурналіста до 20 років увʼязнення з примусовими роботами за висвітлення наслідків циклону — через стихійне лихо загинули щонайменше 148 людей.
Про це пише The Guardian.
Сай Зав Тайке отримав найсуворіший серед усіх вироків для затриманих журналістів після захоплення влади хунтою у 2021 році. Журналіст працює у Myanmar Now, що діє підпільно.
Чоловіку спочатку висунули звинувачення, яке підпадає під загальну статтю державної зради, а потім звинуватили в наклепі в інтернеті й порушенні закону про боротьбу зі стихійними лихами за нібито поширення неправдивої інформації про циклон.
Головний редактор Myanmar Now заявив, що цей вирок є ще одним свідченням того, що військова хунта ліквідувала свободу преси.
«Репортери без кордонів» вважають, що М’янма є другою у світі країною за кількістю ув’язнених журналістів після Китаю. Країна посідає 176-те місце зі 180 в Індексі свободи преси у світі за 2023 рік.
Сай Зав Тайке документував наслідки циклону Мокко, який вбив 148 людей у штаті Ракхайн (багато з них представники переслідуваної мусульманської меншини рохінджа) і пошкодив понад 186 тисяч будівель.
- 1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався переворот. Владу захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, запровадили воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією. Військові та поліція вбили понад 700 людей. 1 серпня після перевороту військова рада Мʼянми заявила про формування тимчасового уряду країни.