Журналіста з Мʼянми увʼязнили на 20 років за фоторепортаж циклону

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Суд Мʼянми, якою править військова хунта, засудив фотожурналіста до 20 років увʼязнення з примусовими роботами за висвітлення наслідків циклону — через стихійне лихо загинули щонайменше 148 людей.

Про це пише The Guardian.

Сай Зав Тайке отримав найсуворіший серед усіх вироків для затриманих журналістів після захоплення влади хунтою у 2021 році. Журналіст працює у Myanmar Now, що діє підпільно.

Чоловіку спочатку висунули звинувачення, яке підпадає під загальну статтю державної зради, а потім звинуватили в наклепі в інтернеті й порушенні закону про боротьбу зі стихійними лихами за нібито поширення неправдивої інформації про циклон.

Головний редактор Myanmar Now заявив, що цей вирок є ще одним свідченням того, що військова хунта ліквідувала свободу преси.

«Репортери без кордонів» вважають, що М’янма є другою у світі країною за кількістю ув’язнених журналістів після Китаю. Країна посідає 176-те місце зі 180 в Індексі свободи преси у світі за 2023 рік.

Сай Зав Тайке документував наслідки циклону Мокко, який вбив 148 людей у ​​штаті Ракхайн (багато з них представники переслідуваної мусульманської меншини рохінджа) і пошкодив понад 186 тисяч будівель.