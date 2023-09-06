Президент Румунії вважатиме порушенням суверенітету країни, якщо уламки дрона виявляться російськими
- Автор:
- Ліза Бровко
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Facebook / Klaus Iohannis
Президент Румунії Клаус Йоханніс вимагає термінового та професійного розслідування щодо походження уламків і обставин, за яких вони опинилися в Румунії.
Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.
За словами президента, якщо виявиться, що це уламки російського безпілотника, то це буде «серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Румунії, країни-союзника НАТО».
Тим часом міністр оборони Румунії Анхель Тилвар дав нові розʼяснення в ефірі румунської редакції CNN щодо інциденту з падінням уламків. Він каже, що зараз триває аналіз знайдених уламків.
- Уранці 4 вересня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що під час атаки на Ізмаїльський порт російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії. Міністерство національної оборони Румунії заявило, що російські атаки безпілотників «не становили жодної прямої військової загрози».
- Того ж дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння дронів Shahed у Румунії.
- 5 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс запевняв журналістів, що жоден дрон чи жодна його частина не досягла території Румунії.
- За даними OSINT-аналітиків GeoConfirmed місце детонації російського безпілотника в Румунії розташоване в районі з координатами 45.328864, 28.803601 у полі, менш ніж за півтора кілометра від прикордонного румунського села Плауру.
- 6 вересня міністр оборони Румунії все ж визнав падіння уламків безпілотника на території країни.