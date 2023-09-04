У Нігері хунта знову відкрила повітряний простір країни
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
William Hook / Unsplash
Хунта, яка захопила владу в Нігері, знову відкрила повітряний простір країни для всіх комерційних рейсів.
Про це заявив речник Міністерства транспорту, пише Reuters.
Заколотники закрили повітряний простір 6 серпня, попередивши про напад з боку «іноземної держави» на тлі закінчення крайнього терміну для поновлення на посаді «поваленого» президента Мохамеда Базума.
Небо над Нігером заблокували для міжнародних рейсів, за винятком кількох країн, як-от Алжир, Буркіна-Фасо, Малі, Лівія та Чад, котрі висловилися проти військового втручання.
- 26 липня військові Нігеру усунули від влади президента Мохамеда Базума, заявивши, що невдоволені його правлінням і погіршенням ситуації з безпекою. Базума взяли під варту. Керівництво держави взяв на себе полковник Військово-повітряних сил Амаду Абдраман. Аналітики стверджують, що однією з причин повстання стало зростання вартості життя і несприйняття некомпетентності та корупції уряду.
- Переворот засудили ООН, США, Світовий банк, Африканський Союз і Євросоюз. Президент США закликав хунту негайно звільнити президента, а президент Базум просив США про допомогу і захист від найманців «ПВК Вагнера».
- Хунта Нігеру дозволила арміям сусідніх Малі та Буркіна-Фасо заходити на його територію в разі нападу. Країни підписали спільну заяву. Водночас Алжир відхилив прохання Франції використати його повітряний простір для військової операції в Нігері.