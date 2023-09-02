Суд Нігеру постановив вислати посла Франції
- Автор:
- Ліза Бровко
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Верховний суд Нігеру вирішив негайно вислати посла Франції Сільвена Ітту, позбавивши його дипломатичного імунітету.
Про це пише Bloomberg.
Перед цим правляча хунта закликала Францію, щоб її посол покинув країну, і дала на це дві доби (вони спливли 28 серпня). Французький президент Емманюель Макрон тоді відхилив вимогу військових.
Франція не визнає путчистів законними лідерами країни. Тим часом хунта заявила, що Франція «порушила Віденську конвенцію, що регулює дипломатичні відносини, включаючи порушення повітряного простору Нігеру».
- 26 липня військові Нігеру усунули від влади президента Мохамеда Базума, заявивши, що невдоволені його правлінням і погіршенням ситуації з безпекою. Базума взяли під варту. Керівництво держави взяв на себе полковник Військово-повітряних сил Амаду Абдраман. Аналітики стверджують, що однією з причин повстання стало зростання вартості життя і несприйняття некомпетентності та корупції уряду.
- Мохамед Базум, якого обрали президентом у 2021 році, вважається ключовим союзником Заходу в боротьбі з ісламістськими бойовиками в Західній Африці. У Нігері великі запаси урану та нафти, тому він має стратегічне значення для США, Китаю, Європи та росії.
- Переворот у Нігері засудили ООН, США, Світовий банк, Африканський Союз і Євросоюз. Президент США закликав хунту негайно звільнити президента, а президент Базум просив США про допомогу і захист від найманців «ПВК Вагнера».
- Хунта Нігеру дозволила арміям сусідніх Малі та Буркіна-Фасо заходити на його територію в разі нападу. Країни підписали спільну заяву. Водночас Алжир відхилив прохання Франції використати його повітряний простір для військової операції в Нігері.