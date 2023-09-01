Суд над Дональдом Трампом у Джорджії транслюватимуть у прямому ефірі

Новини

Getty Images

Суддя Верховного суду округу Фултон Скотт Макафі дозволив трансляцію судового засідання у справі колишнього президента США Дональда Трампа. Процес стосуватиметься спроби скасувати президентські вибори 2020 року.

Про це пише ABC News.

Раніше Макафі схвалив два накази, які дозволяють фото- і відеозйомку судових засідань. Хоча термін дії цих наказів закінчується 8 вересня, суддя заявив, що продовжить їх ще на пів року.

Окремим розпорядженням Макафі дозволив використовувати телефони та ноутбуки в залі суду під час розгляду. Учасники засідання зможуть використовувати гаджети для спілкування, однак трансляцію вестимуть тільки представники суду — на YouTube і для телебачення.

Федеральні суди у США зазвичай забороняють фотографувати та записувати зали судових засідань, але суд округу Фултон раніше транслював деякі засідання на YouTube.