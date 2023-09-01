Суд над Дональдом Трампом у Джорджії транслюватимуть у прямому ефірі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images
Суддя Верховного суду округу Фултон Скотт Макафі дозволив трансляцію судового засідання у справі колишнього президента США Дональда Трампа. Процес стосуватиметься спроби скасувати президентські вибори 2020 року.
Про це пише ABC News.
Раніше Макафі схвалив два накази, які дозволяють фото- і відеозйомку судових засідань. Хоча термін дії цих наказів закінчується 8 вересня, суддя заявив, що продовжить їх ще на пів року.
Окремим розпорядженням Макафі дозволив використовувати телефони та ноутбуки в залі суду під час розгляду. Учасники засідання зможуть використовувати гаджети для спілкування, однак трансляцію вестимуть тільки представники суду — на YouTube і для телебачення.
Федеральні суди у США зазвичай забороняють фотографувати та записувати зали судових засідань, але суд округу Фултон раніше транслював деякі засідання на YouTube.
- 15 серпня колишньому президенту США Дональду Трампу висунули нові звинувачення у спробі скасувати результати виборів 2020 року, цього разу — у штаті Джорджія.
- Трамп — перший в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів. Йому також висунули звинувачення в неналежному поводженні із секретними файлами та фальсифікації ділових документів для прикриття виплати порнозірці грошей за мовчання. Дональд Трамп заперечує провину у висунутих кримінальних звинуваченнях.
- У листопаді 2022 року Трамп оголосив, що братиме участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2024 році. Згодом він заявив, що не припинить боротися за Білий дім, навіть якщо його засудять у будь-якому з кримінальних розслідувань. За посаду також змагатиметься чинний президент Джо Байден.
- 23 серпня Трамп здався за формальною процедурою у вʼязницю округу Фултон штату Джорджія за понад десятьма звинуваченнями, повʼязаними з його спробами скасувати результати президентських виборів 2020 року в цьому штаті. Він пробув у тюрмі 20 хвилин.