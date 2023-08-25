З росії та окупованих територій вдалося повернути ще 11 дітей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Україна змогла повернути з росії та тимчасово окупованих територій ще 11 дітей. Про це 25 серпня повідомив засновник і керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.
На сьогодні команді Save Ukraine вдалося повернути вже 161 дитину.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей в росію. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію росії. ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.