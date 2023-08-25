Український фільм «Довбуш» купили вже понад 20 країн
- Автор:
- Ліза Бровко
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Премʼєра українського пригодницько-історичного фільму «Довбуш» відбулася 24 серпня в Україні. Права на його показ уже купили понад 20 країн, а в семи він уже зʼявився на екранах кінотеатрів.
Про це Укрінформу розповів режисер Олесь Санін, за його словами, процес купівлі прав на фільм тільки почався.
Крім України, премʼєра «Довбуша» стартувала в країнах Балтії, Німеччині, Словаччині, Південній Кореї та Ізраїлі.
Творці фільму відмовилися від фестивальних поїздок, бо хотіли, щоб глядачі чимшвидше побачили «Довбуша», але режисер зауважив, що все ж на фестиваль він потрапить.
Кінострічка розповідає про боротьбу ватажка опришків Олекси Довбуша. Дії відбуваються у Карпатах XVIII століття.
«Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками […] Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша», — так описується фільм.
Над зйомками працювали три тисячі людей, для фільму пошили понад тисячу костюмів і з нуля збудували фортецю під Києвом. На фільм витратили близько 120 мільйонів гривень, що робить його одним із найдорожчих в історії українського кіно.
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