На Львівщині заступник командира військової частини змушував солдат будувати йому маєток
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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ДБР
У Львівській області на системних зловживаннях викрили заступника командира однієї з військових частин. Зокрема, посадовець дав вказівку бійцям будувати для нього маєток.
Про це 24 серпня повідомило Державне бюро розслідувань.
Із середини липня цього року солдати, замість виконання своїх обовʼязків з оборони, працювали на приватному обʼєкті заступника командира. До ремонту і будівництва на своїй двоповерховій віллі він залучив сімох військових.
Також посадовець налагодив на території військового містечка роботу підпільного магазину, яким керувала його дружина. У ньому військовим продавали продукти, які держава офіційно виділяла для забезпечення військових.
Під час обшуків вдома у заступника командира вилучили велику суму грошей у різній валюті. Його вже заарештували, йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.
На Закарпатті була схожа ситуація — там працівник районного військкомату змушував солдатів будувати його маєток, його теж заарештували. На Одещині заступник командира батальйону однієї з військових частин у серпні 2022 року наказав військовим будувати йому дім під Одесою. Поки чоловіки працювали як будівельники, їм нараховували зарплату як військовим.
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