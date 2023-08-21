Греція долучиться до країн, які тренуватимуть українських пілотів на F-16

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Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на винищувачах F-16. Про це 21 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Греції, цитує Укрінформ.

«Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16», — зазначив Зеленський.