Швеція затвердила 13-й пакет військової допомоги для України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Unsplash
Парламент Швеції, Ріксдаг, схвалив передачу Україні нового пакету допомоги загальною вартістю 3,25 мільярда шведських крон (приблизно $314 мільйонів).
Про це інформує сайт Ріксдага.
Київ отримає боєприпаси та запчастини майже на 1,1 мільярда шведських крон (приблизно €90 мільйонів), а також вантажівки й обладнання для розмінування на суму до 2,15 мільярда шведських крон (приблизно €180 мільйонів).
Парламент також ухвалив рішення уповноважити уряд продати США ракети AMRAAM «повітря — повітря», щоб потім передати їх Україні.
Таким чином, стаття витрат на оборону і готовність до кризових ситуацій в державному бюджеті Швеції збільшиться на 545 мільйонів шведських крон (€46 мільйонів) у 2023 році.
Новий пакет військової допомоги від Швеції стане тринадцятим від початку повномасштабної російсько-української війни.
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