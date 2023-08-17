Естонія та Литва приєдналися до гарантій безпеки для України

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Естонія та Литва приєдналися до спільної декларації країн G7, яка передбачає гарантії безпеки для України. Про це 17 серпня оголосили премʼєри обох балтійських країн.

«Допомагатимемо Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо країну на її шляху до членства в НАТО та ЄС», — заявила премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас.

Латвія та Естонія заявили, що лише членство в НАТО надасть Україні безпекові гарантії та надійний інструмент, щоб стримати нову агресію росії.